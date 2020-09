Ponte ’98 | negativo anche il secondo ciclo di tamponi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – L’A.s.d.‘98 ha reso noto cheildinaso-faringei ha dato esito completamente. La prossima settimana i calciatori riprenderanno gli allenamenti. “Di sicuro non potremo disputare la gara di coppa in programma domenica, ci rammarica molto ma tutto ciò è dovuto a un senso di responsabilità per tutelare tutto il sistema calcistico e i nostri tesserati”, afferma il presidente Marco Fusco. “E’ in forte dubbiola prima giornata di campionato, in settimana valuteremo e prenderemo le dovute decisioni. Vogliamo tornare in campo sereni e tranquilli”. L'articolo’98, ...