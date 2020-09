(Di giovedì 24 settembre 2020) La cantante critica bonariamente il brano 'Sparami' dell'ultimo disco die i fan del rapper la seppelliscono di insulti, ma nessuno interviene. E in questo non c'è alcuna giustificazione

GabrieleDiDonf : È solo dissing? È solo un gioco? La misoginia del rap sono anche i fan che zittiscono a insulti sui social Margheri… - MashableItalia : Polemica Emis Killa e Margherita Vicario: chi paga per la misoginia del rap sono sempre le donne… - Love_Crazy_You : Hanno fatto problemi a Ghali, Fedez e Gaia per aver parlato di Willy ma di questi messaggi ignoranti e pieni di odi… - RaffaelloMo : Polemica su Emis Killa, Beh se usi il nome di un album di XXX te lo meriti. -

L'HuffPost

Dopo aver riportato gli screenshot di alcuni commenti polemici ricevuti, la cantautrice ha dichiarato in un video successivo di essere caduta nella trappola dei social: “Ho messo di pancia in una stor ...Ricordate come si comporta la maggior parte dei maschi alle medie? Per attaccare bottone con una che ci piace, sentiamo l'amica oppure le tiriamo un sasso, solo per attirare l'attenzione. La timidezza ...