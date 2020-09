Pjanic e l’addio alla Juventus: il racconto sulla reazione di Cristiano Ronaldo (Di giovedì 24 settembre 2020) Domenica dovrebbe fare il suo esordio ufficiale con la nuova maglia, Miralem Pjanic è pronto a prendere in mano il centrocampo del Barcellona. Il suo trasferimento in Spagna è stato accolto con diversi dubbi ma nelle intenzioni del bosniaco c'è la voglia di fare bene e stupire. Parlando al Mundo Deportivo, il calciatore ha voluto anche rivelare un particolare in merito al suo addio alla Juventus e la reazione di Cristiano Ronaldo alla notizia.Pjanic saluta la Juventus: la reazione di Cristiano Ronaldocaption id="attachment 1022059" align="alignnone" width="601" Pjanic (Twitter Barcellona)/caption"La mentalità è la cosa più ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Domenica dovrebbe fare il suo esordio ufficiale con la nuova maglia, Miralemè pronto a prendere in mano il centrocampo del Barcellona. Il suo trasferimento in Spagna è stato accolto con diversi dubbi ma nelle intenzioni del bosniaco c'è la voglia di fare bene e stupire. Parlando al Mundo Deportivo, il calciatore ha voluto anche rivelare un particolare in merito al suo addioe ladinotizia.saluta la: ladicaption id="attachment 1022059" align="alignnone" width="601"(Twitter Barcellona)/caption"La mentalità è la cosa più ...

