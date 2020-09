Pjanic al Mundo Deportivo | “Cristiano Ronaldo mi ha detto che sarei stato benissimo al Barcellona”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 24 settembre 2020) Intervidal quotidiano spagnolo, Miralemha rivelato le parole che Cristianogli haquando ha saputo del suo passaggio dalla Juventus al Barcellona: “Mi hache era molto felice per me. Era dispiaciuto perché stavo lasciando la Juventus, ma mi hache midivertito molto in una grande squadra come il Barcellona”. Un incoraggiamento arrivato proprio da un ex madrileno e rivale dei blaugrana. In un altro momento dell’intervista,si è soffermato sul suo ruolo a centrocampo. “Con il 4-2-3-1 giocavo già due o tre anni fa con la Juventus. Anche in Nazionale ho giocato così. Siamo arrivati ​​alla ...