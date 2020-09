Più vicina la Xiaomi Mi Band 4 NFC all’Italia? Nuovo sbarco in Europa

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020) Inutile negarlo, ci sono tanti utenti in attesa dellaMi4 NFC in Italia nonostante il lancio della5. Il motivo risiede tutto nella tecnologia contactless per i pagamenti del fitness tracker concessa solo al mercato cinese. Durante l’estate il modello specifico era finalmente apparso in Russia. In queste ore invece apprendiamo che ben altri due paesi inhanno beneficiato della distribuzione dell’esemplare. Per quanto l’Italia non sia stata ancora chiamata in causa, si tratta senz’altro di un passo in avanti concreto. Dove si può comprare ora unaMi5 NFC nel vecchio continente oltre al modello base che non possiede questa tecnologia? A parte in Russia, la transazione può essere effettuata anche in Ucraina e in ...