Piazzale Libia | tubo del gas staccato | l' esplosione era voluta

Milano, 24 settembre 2020 - Il tubo del gas era stato staccato. Nessuna fuga accidentale dunque, nell'appartamento al piano terra di Piazzale Libia 20 saltato in aria, ma quasi certamente una ...

Era staccato dal rubinetto il tubo del gas metano della cucina all'interno dell'appartamento di Piazzale Libia, sventrato dall'esplosione che il 12 settembre ha causato diversi feriti. È quanto emerso ...