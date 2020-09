Piazza Affari passa in positivo. Cauto il resto d’Europa (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Brilla la performance di Piazza Affari mentre restano incerte le altre principali Borse europee. Dopo l’avvio in forte calo ed in linea con le altre piazze del Vecchio Continente, la borsa di Milano ha recuperato le perdite e virato in territorio positivo, grazie anche al buon andamento dei titoli bancari, con il mercato che torna a scommettere sul risiko. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,164. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%. Debole il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 39,96 dollari per barile. In salita lo spread, che arriva a quota +139 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,87%. Tra i ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Brilla la performance dimentre restano incerte le altre principali Borse europee. Dopo l’avvio in forte calo ed in linea con le altre piazze del Vecchio Continente, la borsa di Milano ha recuperato le perdite e virato in territorio, grazie anche al buon andamento dei titoli bancari, con il mercato che torna a scommettere sul risiko. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,164. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%. Debole il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 39,96 dollari per barile. In salita lo spread, che arriva a quota +139 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,87%. Tra i ...

