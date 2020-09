sportli26181512 : Petagna saluta i tifosi del #Napoli: 'Veramente felice di essere qui': L'attaccante ha incitato i suoi nuovi sosten… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VIDEO SSCN - Petagna saluta i tifosi azzurri: 'Sono felice di essere qui, forza Napoli!' - news24_napoli : VIDEO – Petagna saluta i tifosi del Napoli: “Ciao ragazzi, sono felice… - sscalcionapoli1 : Petagna saluta i tifosi azzurri: 'Sono felice di essere qui, forza Napoli!' #ForzaNapoliSempre - tuttonapoli : VIDEO - Petagna saluta i tifosi sui social: 'Veramente felice di essere qui, Forza Napoli!' -

Andrea Petagna, nuovo attaccante del Napoli, acquistato dalla Spal per 17 milioni di euro più bonus, dopo aver saltato il ritiro di Castel di Sangro a causa della positività al Coronavirus, si è succe ...Ha già esordito in campionato, negli ultimi minuti della sfida con il Parma. Aveva pure fatto vedere belle cose in amichevole con il Pescara. Adesso Andrea Petagna, in attesa di una chance importante ...