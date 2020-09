Perché Twitter ha bloccato moltissimi account (Di giovedì 24 settembre 2020) Non si conosce ancora la genesi di quello che è stato definito un errore, ma nella giornata di ieri sono arrivate molte segnalazioni per account bloccati Twitter. Molti utenti, infatti, hanno notato un drastico calo del numero dei follower, con riverberi anche nella timeline del social network. Nella notte tra mercoledì e giovedì il problema dovrebbe essersi risolto, con il ritorno alla situazione precedente. Anche se non si capisce bene cosa sia realmente accaduto. LEGGI ANCHE > Twitter segnala un video della campagna di Trump per «manipolazione» «Stiamo notando un numero di account che sono stati bloccati o limitati per errore e non perché hanno twittato su un argomento particolare. Stiamo lavorando per annullare questo e riportare quegli account ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020) Non si conosce ancora la genesi di quello che è stato definito un errore, ma nella giornata di ieri sono arrivate molte segnalazioni perbloccati. Molti utenti, infatti, hanno notato un drastico calo del numero dei follower, con riverberi anche nella timeline del social network. Nella notte tra mercoledì e giovedì il problema dovrebbe essersi risolto, con il ritorno alla situazione precedente. Anche se non si capisce bene cosa sia realmente accaduto. LEGGI ANCHE >segnala un video della campagna di Trump per «manipolazione» «Stiamo notando un numero diche sono stati bloccati o limitati per errore e non perché hanno twittato su un argomento particolare. Stiamo lavorando per annullare questo e riportare quegli...

