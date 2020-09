Perché Trump ha fatto più di Obama per gli afroamericani (Di giovedì 24 settembre 2020) Sistemico razzismo in America? E' cio' che pensa e sostiene la sinistra americana, dai Democratici pro Biden e pro Alexandra Ocasio Cortez ai loro violenti alleati di strada di Black Lives Matter e Antifa, in permanente mobilitazione contro la polizia. Ma, allora, perche' milioni di africani fanno ogni anno domanda per vincere la green card ed immigrare nel paese governato da Donald Trump? Il presidente aveva espresso l'anno scorso l'intenzione di abolire la lotteria, puntando ad una riforma della immigrazione regolare basata sui meriti delle persone che intendono immigrare negli USA, non sul caso. Ma il programma vive ancora, ed e' utilizzato largamente. Come fanno gli investitori in borsa, dove il motto e' che quando uno vende una certa azione sta “votando con i piedi”, ossia sta uscendo per una sua scelta di convenienza dall'azionariato di quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Sistemico razzismo in America? E' cio' che pensa e sostiene la sinistra americana, dai Democratici pro Biden e pro Alexandra Ocasio Cortez ai loro violenti alleati di strada di Black Lives Matter e Antifa, in permanente mobilitazione contro la polizia. Ma, allora, perche' milioni di africani fanno ogni anno domanda per vincere la green card ed immigrare nel paese governato da Donald? Il presidente aveva espresso l'anno scorso l'intenzione di abolire la lotteria, puntando ad una riforma della immigrazione regolare basata sui meriti delle persone che intendono immigrare negli USA, non sul caso. Ma il programma vive ancora, ed e' utilizzato largamente. Come fanno gli investitori in borsa, dove il motto e' che quando uno vende una certa azione sta “votando con i piedi”, ossia sta uscendo per una sua scelta di convenienza dall'azionariato di quella ...

