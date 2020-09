Per una medicina personalizzata a misura di bambino, il convegno sulle malattie rare (Di giovedì 24 settembre 2020) Promosso dall'Osservatorio Nazionale per i Diritti dei Malati, in collaborazione con la Società malattie rare Lazio e l'Osservatorio Sanità e Salute, si è tenuto martedì 22 settembre presso la Sala Capranichetta di Piazza Montecitorio il convegno “Per una medicina personalizzata a misura di bambino”. Coordinato dal Prof. Stefano Vella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sono intervenuti il Sottosegretario alla Salute Dott.ssa Sandra Zampa, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Prof. Silvio Brusaferro e i parlamentari Sen. Paola Binetti, Sen. Maria Rizzotti, l'On. Fabiola Bologna e il Prof. Alberto Villani Presidente della Società Italiana di Pediatria. Il convegno è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Promosso dall'Osservatorio Nazionale per i Diritti dei Malati, in collaborazione con la SocietàLazio e l'Osservatorio Sanità e Salute, si è tenuto martedì 22 settembre presso la Sala Capranichetta di Piazza Montecitorio il“Per unadi”. Coordinato dal Prof. Stefano Vella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sono intervenuti il Sottosegretario alla Salute Dott.ssa Sandra Zampa, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Prof. Silvio Brusaferro e i parlamentari Sen. Paola Binetti, Sen. Maria Rizzotti, l'On. Fabiola Bologna e il Prof. Alberto Villani Presidente della Società Italiana di Pediatria. Ilè ...

AlbertoBagnai : Ma quelli che “una mattina ?? si son svegliati ?? e han trovato l’invasor ??” e poi votano per chi gli somministrerà l… - matteosalvinimi : Il governo vuole aumentare il prezzo del gasolio, a partire da gennaio 2021, per circa 5 miliardi di euro. Sarebbe… - GiovanniToti : Gli elettori hanno indicato per il ruolo di leader il Segretario leghista @matteosalvinimi. Ora lui indossi la giac… - lellagolfo : RT @FondBellisario: La Commissione voluta dal Consiglio nazionale dei commercialisti, dopo le nostre richieste, amplia il suo organico. Del… - mic_fusco : Dottoressa Capua, è utile che lei riservi un tono così grave e serio, che peraltro ha riguardato la sua vita, per q… -

Ultime Notizie dalla rete : Per una Ferito per una lite nel traffico, a Gaetano amputate le gambe Fanpage.it La sfida di Alison e Lauren: una staffetta per andare a votare contro tutte le discriminazioni

Una forza che attraversa di corsa l’America e che spera di fare la differenza alle prossime elezioni presidenziali a novembre. È la forza e la determinazione della «Womxn Run the Vote Relay», una staf ...

La velocità delle connessioni internet casa regione per regione

Oggigiorno le compagnie telefoniche pubblicizzano principalmente la fibra ottica proponendo soluzioni fino a 1 Giga in download ed offerte sempre più vantaggiose, tuttavia le connessioni super veloci ...

Una forza che attraversa di corsa l’America e che spera di fare la differenza alle prossime elezioni presidenziali a novembre. È la forza e la determinazione della «Womxn Run the Vote Relay», una staf ...Oggigiorno le compagnie telefoniche pubblicizzano principalmente la fibra ottica proponendo soluzioni fino a 1 Giga in download ed offerte sempre più vantaggiose, tuttavia le connessioni super veloci ...