Pensione di vecchiaia, dal 2023 saranno necessari 67 anni e 3 mesi (Di giovedì 24 settembre 2020) Così come previsto dalla legge Fornero l'età pensionabile dovrà essere adeguata all'aspettativa di vita Istat. Anche se per il 2021 l'adeguamento, come annunciato, non ci sarà perchè la variazione della speranza di vita certificata dall'Istat è praticamente nulla, il prossimo aumento dovremo attenderlo dal 1 gennaio 2023. Anche se il legislatore è diverse volte intevenuto per sospendere tale meccanismo, ogni biennio è previsto un aumento di 3 mesi dell'età pensionabile mentre dal 2027 ogni bimestre l'aumento è pari a 2 mesi. Senza un intervento del legislatore, quindi, a partire dal 1 gennaio 2023 saranno necessari 67 anni e 3 mesi ...

