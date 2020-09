(Di giovedì 24 settembre 2020) Il mercato delentra nel vivo e lo fa con un messaggiodel suo nuovo. Il neo numero uno ducale ha voluto rendere pubblica la notizie deldella sua era senza, però, rivelare, il nome e alcun tipo di dettaglio.annuncia l'..."Il mioda. Riuscite ad indovinare quale giocatore ha firmato?". A scriverlo, sul proprio profilo Twitter, è direttamente il neodelKyle. In unaccompagnato da una foto che sembra risalire ad una cena, il patron ducale ha deciso di ...

ItaSportPress : Parma, il primo acquisto dell'era Krause è... segreto: il post social del presidente è virale -… - ParmaLiveTweet : PL - Colomba: 'Con Liverani cambia la filosofia di gioco, serve tempo. Bologna-Parma? 1X' - SimoneSyd1 : RT @dodibatt: Il #22novembre sarò a #Parma con il primo di una serie di #stage, ospite di Officina Musicale Parmense e di Campus Industry M… - gracco63 : RT @dodibatt: Il #22novembre sarò a #Parma con il primo di una serie di #stage, ospite di Officina Musicale Parmense e di Campus Industry M… - ParmaLiveTweet : Tuttosport - Darmian verso l'Inter, le cifre: 2,5 milioni al Parma, quadriennale per il difensore… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma primo

ParmaPress24

Domenica pomeriggio alle 15 il Napoli farà il suo debutto casalingo contro il Genoa per la seconda giornata del nuovo campionato di massima serie. Uno scontro tra due compagini prime in classifica dop ...A ottobre zone interdette dal ballottaggio: l’ipotesi? Antiquari fino a via Garibaldi e artigiani nella piazza. Monta la rabbia degli espositori ...