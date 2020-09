Paragone e la disfatta M5s | l’Italia che lavora manda al diavolo i grillini

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 24 settembre 2020) di Gianluigi. Quando esprimi il ministro dello Sviluppo Economico (il triestino Patuanelli) e pure il vice ministro (il milanese Buffagni), ti aspetti come minimo che la parte produttiva dell’Italia sia sensibile. Invece il 2,7 per cento preso dal Movimento Cinquestelle in Veneto è una clamorosa e dolorosissima porta sbattuta in faccia. Come a dire: lasciate perdere, ragazzini, il gioco è troppo duro per voi. Il 2,7 veneto fa poi il paio con il 4 per cento a Venezia dove il governo schierava l’impopolare sottosegretario Baretta in quota Pd, già trombato alle politiche per via della ferma opposizione dei risparmiatori fregati dalle banche che speranzosi di giustizia votarono copiosamente i Cinquestelle come alternativa alla Lega. Proprio perché non hanno ancora visto un solo centesimo di restituzione promesso, ...