Papa Francesco pensiona Becciu: resterà cardinale ma senza diritti. Era finito nell'inchiesta sul palazzo di lusso a Londra (Di giovedì 24 settembre 2020) Un fulmine a ciel sereno si abbatte sul Vaticano. "Oggi, giovedì 24 settembre, – si legge in un bollettino della Sala Stampa della Santa Sede – il Santo Padre ha accettato la rinuncia dalla carica di prefetto della Congregazione delle cause dei santi e dai diritti connessi al cardinalato, presentata da Sua Eminenza il cardinale Giovanni Angelo Becciu". Una decisione che ha lasciato sconcerto nella Curia romana anche perché, fino al momento della sua pubblicazione, non era filtrato nulla dai sacri palazzi che facesse presagire un provvedimento così duro da parte del Papa. Nemmeno il diretto interessato immaginava un epilogo così burrascoso a poche ore dalla decisione di Bergoglio. "Preferisco il silenzio" è l'unico commento rilasciato da

