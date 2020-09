Paolo Mieli: "Salvini e Meloni facciano una rivoluzione culturale" (Di giovedì 24 settembre 2020) “Nella destra italiana ci vuole una rivoluzione culturale che porti a una radicale svolta europea e che culmini nelle candidature di Matteo Salvini a sindaco di Milano e di Giorgia Meloni a sindaco di Roma”. La formula proviene dall’autorevolissima voce di Paolo Mieli, che a colloquio con HuffPost analizza lo stato di salute dei partiti che negli ultimi anni hanno cavalcato l’onda populista e sovranista, suggerendo una via più moderata, che accetti un’Europa post-pandemica che a conti fatti ha ormai perso la sua immagine, dal punto di vista del popolo di destra, di “matrigna col dito indice puntato sui conti pubblici degli Stati membri”, per trasformarsi in una “zattera in cui rifugiarsi” di fronte alle emergenze e al destino ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) “Nella destra italiana ci vuole unache porti a una radicale svolta europea e che culmini nelle candidature di Matteoa sindaco di Milano e di Giorgiaa sindaco di Roma”. La formula proviene dall’autorevolissima voce di, che a colloquio con HuffPost analizza lo stato di salute dei partiti che negli ultimi anni hanno cavalcato l’onda populista e sovranista, suggerendo una via più moderata, che accetti un’Europa post-pandemica che a conti fatti ha ormai perso la sua immagine, dal punto di vista del popolo di destra, di “matrigna col dito indice puntato sui conti pubblici degli Stati membri”, per trasformarsi in una “zattera in cui rifugiarsi” di fronte alle emergenze e al destino ...

Intervista allo storico e giornalista: "Serve una svolta moderata ed europeista. I due leader facciano come Occhetto alla Bolognina: cambino nome ai partiti e si iscrivano al Ppe. E si candidino a Mil ...

MTM, stagione ottobre - dicembre 2020

L’arcobaleno più che mai. Con questi colori si identifica il progetto MTM – Manifatture Teatrali Milanesi «per simboleggiare – come ricorda Gaia Calimani (nella foto) - la pluralità di linguaggi artis ...

