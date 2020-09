PA, in 8 mesi oltre 4mila procedimenti disciplinari (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – “Alla fine del secondo quadrimestre 2020 le Pubbliche amministrazioni hanno trasmesso 4395 comunicazioni di avvio di procedimento per azione disciplinare a carico dei dipendenti. Di questi, fino al 31 agosto, 2334 sono stati conclusi, 1354 sono ancora in corso e 707 sono sospesi per procedimento giudiziario”. Lo comunica la Funzione pubblica in una nota precisando che dei 2334 conclusi, 608 hanno dato luogo all’irrogazione di sanzioni gravi con 97 licenziamenti e 511 sospensioni dal servizio. Inoltre – prosegue la nota – 21 procedimenti sono stati avviati per falsa attestazione della presenza in servizio (cosiddetti “furbetti del cartellino”): otto si sono conclusi con la sospensione del servizio, sei sono ancora in corso, cinque sono stati archiviati a seguito di modifica ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – “Alla fine del secondo quadrimestre 2020 le Pubbliche amministrazioni hanno trasmesso 4395 comunicazioni di avvio di procedimento per azione disciplinare a carico dei dipendenti. Di questi, fino al 31 agosto, 2334 sono stati conclusi, 1354 sono ancora in corso e 707 sono sospesi per procedimento giudiziario”. Lo comunica la Funzione pubblica in una nota precisando che dei 2334 conclusi, 608 hanno dato luogo all’irrogazione di sanzioni gravi con 97 licenziamenti e 511 sospensioni dal servizio. In– prosegue la nota – 21sono stati avviati per falsa attestazione della presenza in servizio (cosiddetti “furbetti del cartellino”): otto si sono conclusi con la sospensione del servizio, sei sono ancora in corso, cinque sono stati archiviati a seguito di modifica ...

