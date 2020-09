“Ovviamente ho detto sì!”. La cantante annuncia le nozze con la compagna (Di giovedì 24 settembre 2020) “Dodici anni di preparazione e finalmente ho quello che ho sempre voluto. Sì, siamo fidanzate! Non posso aspettare il grande giorno, Ti amo”. Così, con queste parole accompagnate da una serie di bellissimi scatti di coppia in cui si vede benissimo l’anello di fidanzamento, la cantante comunica al mondo intero che presto sposerà la sua compagna. Il post, nemmeno a dirlo, è stato commentato da tantissimi fan e amici vip tra stilisti e colleghi, ma soprattutto dalla futura moglie. Rayne Baron, performer canadese conosciuta come Ladyfag, non ha trattenuto il suo entusiasmo: “Per me sei unica, ti amo anche io”, ha commentato. Sì, Skin, 53 anni, frontwoman degli Skunk Anansie, modella, cantautrice e solista ha annunciato su Instagram il suo matrimonio. Che in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) “Dodici anni di preparazione e finalmente ho quello che ho sempre voluto. Sì, siamo fidanzate! Non posso aspettare il grande giorno, Ti amo”. Così, con queste parole acte da una serie di bellissimi scatti di coppia in cui si vede benissimo l’anello di fidanzamento, lacomunica al mondo intero che presto sposerà la sua. Il post, nemmeno a dirlo, è stato commentato da tantissimi fan e amici vip tra stilisti e colleghi, ma soprattutto dalla futura moglie. Rayne Baron, performer canadese conosciuta come Ladyfag, non ha trattenuto il suo entusiasmo: “Per me sei unica, ti amo anche io”, ha commentato. Sì, Skin, 53 anni, frontwoman degli Skunk Anansie, modella, cantautrice e solista hato su Instagram il suo matrimonio. Che in ...

Giuseppeilburb : @Sibilla96034949 L'hai detto tuuuuu ....ehhh, ok invidia pura ?????????? si scherza ovviamente - ehydemetria : - panino ovviamente con la carne (perché di carne ne hanno 63920202 tipi figuriamoci) e ho fatto togliere la carne… - xmoonboca : raga mado mia nonna oggi è andata al mercato e mi ha comprato sto vestito... è orrendo ma non posso diglielo ???? pur… - patriarchyslyer : @MarsAckerman -evitare la situazione, ma non è detto che non vi siano compensi 'sottobanco'. A meno che non sia pre… - onlytvebrave : RT @enchantedxheart: dato che in tl non vedo nessuno parlarne: il poliziotto che ha ucciso breonna taylor è stato solo accusato di condotta… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ovviamente detto Paolo Brosio non entra al Grande Fratello Vip 2020: è in ospedale Corriere della Sera