Otto parlamentari M5S a rischio espulsione e al senato si fa durissima

(Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo i risultati delle elezioni amministrative e del referendum, tutti gli analisti politici hanno affermato che la posizione del governo si sarebbe rafforzata. Invece, a conti fatti, rischia di essere più debole, perché le suppletive alin Sardegna e l’onda lunga del referendum hanno reso più risicati i numeri della maggioranza Pd-M5S-Iv-Leu inM5S, infatti, rischiano di essere espulsi dal Movimento per aver sostenuto il No al referendum costituzionale sul taglio dei. Se si aggiunge il fatto che abbia strappato il seggio di Palazzo Madama assegnato alla circoscrizione del nord della Sardegna, ecco che il delitto perfetto potrebbe configurarsi in maniera del tutto inaspettata. LEGGI ANCHE > La foto della senatrice ...

La sforbiciata. La Sardegna, come si sa da tempo, perderà nove parlamentari: tre senatori (da otto a cinque) e sei deputati (da 17 a 11). Il motivo del taglio è presto detto: il testo in discussione ...Otto procedimenti per i ‘ribelli’ del referendum -vale a dire quei parlamentari che hanno votato no al taglio di deputati e senatori- e una trentina di procedimenti per i cosiddetti ‘morosi’ delle ...