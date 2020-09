Otto milioni di italiani saranno a letto con virus cugini del Covid

Leggi su agi

(Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - "Naso chiuso, febbricola, un po' di tosse? Niente panico da-19: siamo nella stagione deiparainfluenzali". Lo spiega all'AGI Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano: "Dai 4 agli 8diverranno colpiti, come ogni anno, dai '' dell'influenza che danno appunto sintomi simili, ma tendenzialmente più lievi". "Di questici sono 262 a fronte dei 4 dell'influenza vera e propria - aggiunge l'esperto -. Colpiscono frequentemente in questo periodo e, in generale, quando iniziano i salti di temperatura e sono molto comuni nelle scuole". Pregliasco invita, quindi, alla calma nel caso di un aumento della temperatura o in presenza di un raffreddore. "Non bisogna pensare automaticamente ...