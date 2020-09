Orsato | dalla finale Champions alla Serie B | arbitrerà Monza-Spal

(Di giovedì 24 settembre 2020)arbitro– Danielearbitrerà l’opening match dellaB 2020/2021, che vedrà protagoniste due delle favorite per la promozione nella massima categoria. Da un lato il, neopromossoC e che punta al doppio salto di categoria in due anni, dall’altro la, retrocessa la scorsa stagione e che … L'articoloB: arbitreràè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La SPAL arriva invece proprio dalla massima serie, ha deluso nella scorsa stagione ... Designazione arbitrale d'eccezione per sottolineare il valore del match: dirigerà Daniele Orsato, fresco di ...Dalla finale di Champions League alla gara inaugurale di serie B. Per dirigere l’incontro tra Monza e Spal, in programma domani pomeriggio al Brianteo, è stato scelto il fischietto più importante in a ...