Ora fai l' uomo Lei? Ha scoperto le corna per caso a Temptation | cosa si lascia scappare il fidanzato | un disastro

A Temptation Island avevamo lasciato Speranza completamente scioccata dalla confessione di Alberto di averla tradita. Nel corso dell'ultima puntata Speranza sarà costretta a vedere altre immagini del suo fidanzato in atteggiamenti molto intimi con la single Nunzia. "Io lo avverto che tu mi fai spazio!", dice la single ad Alberto. "Secondo me ci dobbiamo allontanare" le dice quest'ultimo. Ma non basta: Alberto si lascia scappare anche di stare con una donna che è antifemminile, tutto il contrario della donna che a lui piace, riferendosi a Speranza. Nell'esterna di Alberto e Nunzia i due parlano di Speranza. Secondo loro quest'ultima dovrebbe pensare bene al loro rapporto: "perché Lei non molla?", dice la single.

Ultime Notizie dalla rete : Ora fai Temptation Island, Speranza scopre le corna per caso: "Ora fai l'uomo", disastro del fidanzato Liberoquotidiano.it Faccia a faccia all’auditorium

Temptation Island, Speranza scopre le corna per caso: "Ora fai l'uomo", disastro del fidanzato

