Olivia Munn protagonista del film Aleppo

L'attrice Olivia Munn reciterà nel nuovo film Aleppo, diretto da David Schurmann, in cui sarà una giornalista in fuga dalla Siria. Olivia Munn sarà la protagonista di Aleppo, un nuovo film che sarà diretto dal regista brasiliano David Schurmann e ambientato nel mondo dei rifugiati. Il progetto è attualmente in pre-produzione e verrà realizzato grazie a MiLu entertainment. Al centro della trama di Aleppo ci saranno un rifugiato siriano e una giornalista, ruolo affidato a Olivia Munn, le cui vite si incontrano a causa di una tragedia e della loro fuga dalla Siria. La sceneggiatura è firmata a Beto Dantas e nel team della produzione, oltre ...

