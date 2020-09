Oggi è il più sexy di Grey’s Anatomy | ma a 17 anni era così… FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 24 settembre 2020) In una lista di uomini affascinanti a cui basta guardare una donna per farla innamorare, Patrick Dempsey è senz’altro in cima. Sì, proprio l’indimenticabile Dottor Stranamore/Derek Shepherd di Grey’s. Ma l’avete mai visto da giovanissimo, quando era solo un adolescente? Difficile dire se promettesse già così bene o se invece il suo fascino sia sbocciato con il tempo. Eccolo… e ieri. A portarlo alla recitazione è stata la dislessia: malattia che scopre di avere all’età di 12. Ma già a 17si trasferisce a San Francisco con il sogno di diventare un attore di successo. Il resto, ormai, è noto.Patrick è un attore di successo, uno degli uomini più desiderati del mondo ...