Nuovo piano migranti dell’UE | i ricollocamenti non saranno obbligatori

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) E’ nel discorso di chiusura al Parlamento Europeo che Ursula Von Der Leyen presenta il sostituto ai patti di Dublino.Nel progetto di ripartenza post Coronavirus vengono comprese nuove azioni in materiache richiedono anzitutto solidarietà tra gli Stati membri. L’obiettivo del“È tempo di gestire le migrazioni insieme, con unequilibrio tra responsabilità e solidarietà. Il vecchio sistema di gestione non funziona più. Questo è uninizio per l’Ue.”Così esordisce il discorso della Von Der Leyen, la quale promette di attuare ciò che i patti del 2015 non avevano saputo fare.La “Nuova Europa” dovrà infatti essere un ambiente di collaborazione per poter permettere la ...