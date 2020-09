Nuova ordinanza in Campania, De Luca impone obbligo mascherina all’aperto (Di giovedì 24 settembre 2020) Una Nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania quella che impone la mascherina obbligatoria anche all’aperto e durante l’intero arco della giornata. Vincenzo De Luca sottolinea che si tratta di una norma “a prescindere dalla distanza interpersonale”. Il primo cittadino campano ha preso la decisione per l’aumento dei casi nelle ultime settimane a margine della riunione dell’Unità di crisi regionale. ordinanza che, per ora, ha la validità da oggi, 24 settembre, fino al 4 ottobre. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Unafirmata dal presidente della Regionequella chelaobbligatoria anche all’aperto e durante l’intero arco della giornata. Vincenzo Desottolinea che si tratta di una norma “a prescindere dalla distanza interpersonale”. Il primo cittadino campano ha preso la decisione per l’aumento dei casi nelle ultime settimane a margine della riunione dell’Unità di crisi regionale.che, per ora, ha la validità da oggi, 24 settembre, fino al 4 ottobre.

