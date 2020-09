Nonnina con il fiuto da poliziotta incastra la sua truffatrice: il VIDEO (Di giovedì 24 settembre 2020) Un’anziana stava per essere truffata da una donna che si spacciava per la nipote ma ha capito tutto e ha chiamato la Polizia. polizia con anziana, immagine di repertorioUna donna di 87 anni con il fiuto da poliziotta. O meglio, un’anziana molto sveglia che ancora non fa nessuna fatica a riconoscere la voce della nipote e quella di una sconosciuta. Una truffatrice ci ha provato: vista l’età della donna l’ha chiamata spacciandosi per la nipote chiedendole oro e soldi in contanti. Cercava di giocare sulle corde della paura e del legame che lega le due donne. Avrebbe detto al telefono all’anziana donna di trovarsi in pericolo e di avere assolutamente bisogno di denaro per non andare incontro ad un dramma. Denaro la signora di 87 anni non ne aveva abbastanza, e allora oltre a ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 settembre 2020) Un’anziana stava per essere truffata da una donna che si spacciava per la nipote ma ha capito tutto e ha chiamato la Polizia. polizia con anziana, immagine di repertorioUna donna di 87 anni con ilda. O meglio, un’anziana molto sveglia che ancora non fa nessuna fatica a riconoscere la voce della nipote e quella di una sconosciuta. Unaci ha provato: vista l’età della donna l’ha chiamata spacciandosi per la nipote chiedendole oro e soldi in contanti. Cercava di giocare sulle corde della paura e del legame che lega le due donne. Avrebbe detto al telefono all’anziana donna di trovarsi in pericolo e di avere assolutamente bisogno di denaro per non andare incontro ad un dramma. Denaro la signora di 87 anni non ne aveva abbastanza, e allora oltre a ...

Agricolturabio1 : RT @RosiPolimeni: Connessione ballerina...batteria quasi scarica... davanti a me, nipote amorevole con nonna scassa cazzi. Battono io&figli… - seirawasilewski : in treno c’è una nonnina davanti a me che seduta non tocca con i piedi per terra è piccolissima voglio abbracciarla è proprio ???? - RosiPolimeni : Connessione ballerina...batteria quasi scarica... davanti a me, nipote amorevole con nonna scassa cazzi. Battono io… - Lordskary : Hai visto la foto della nonnina di 107 anni con la barricata in mano? Ne sapeva! - anthos965iclou1 : RT @Sary55887111: Scusate l'assenza... Alcuni di voi sanno che ho perso la mia nonnina il 15 agosto.... Abitavo con lei da 10 anni, l'ho ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Nonnina con Nonnina con il fiuto da poliziotta incastra la sua truffatrice: il... CheNews.it Prato, femminicidio-suicidio: Claudia uccisa a martellate davanti alla figlia

Secondo la ricostruzione, il 50enne avrebbe prima colpito Claudia con un corpo contundente molto pesante tanto ... La bimba è stata trovata dopo l’accaduto a casa dei nonni paterni ed in un primo ...

Ginevra Lamborghini: “Non andrò al matrimonio di mia sorella Elettra”/ Sul web…

Manca ormai pochissimo al matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack. Il prossimo 26 settembre i due artisti convoleranno a notte, in un grandissimo evento tra i più attesi di quest’anno. Tanti sara ...

Secondo la ricostruzione, il 50enne avrebbe prima colpito Claudia con un corpo contundente molto pesante tanto ... La bimba è stata trovata dopo l’accaduto a casa dei nonni paterni ed in un primo ...Manca ormai pochissimo al matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack. Il prossimo 26 settembre i due artisti convoleranno a notte, in un grandissimo evento tra i più attesi di quest’anno. Tanti sara ...