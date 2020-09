“Non sussistono le condizioni”: il Grotta abbandona il campionato di Eccellenza (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiGrottaminarda (Av) – “Non sussistono le condizioni per una serena e sicura partecipazione al campionato di Eccellenza per l’anno sportivo 2020/2021“. E’ il succo del lungo comunicato diffuso dalla Polisportiva Grotta. La società ufitana negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con sei contagi da Covid-19 in squadra. Ecco la nota. “La società Polisportiva Grotta 1984 comunica che, nel corso dei giorni scorsi, all’esito di controlli periodici puntualmente effettuati a tutela della salute dei propri atleti e dei componenti del settore tecnico, è emerso che un numero di giocatori pari a 6 è risultato positivo al test seriologico per SARS-Cov-2. Tale esito, purtroppo, è stato confermato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiminarda (Av) – “Nonle condizioni per una serena e sicura partecipazione aldiper l’anno sportivo 2020/2021“. E’ il succo del lungo comunicato diffuso dalla Polisportiva. La società ufitana negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con sei contagi da Covid-19 in squadra. Ecco la nota. “La società Polisportiva1984 comunica che, nel corso dei giorni scorsi, all’esito di controlli periodici puntualmente effettuati a tutela della salute dei propri atleti e dei componenti del settore tecnico, è emerso che un numero di giocatori pari a 6 è risultato positivo al test seriologico per SARS-Cov-2. Tale esito, purtroppo, è stato confermato ...

bassairpinia : 6 positivi al Covid nella Polisportiva Grotta 1984: 'Non sussistono le condizioni per una serena e sicura partecipa… - bx1ale_cia : @Romy_kitty1 @lilape69 @ilconterosso1 @PBerizzi Mi domando che necessità avete di trasformare la questione in mero… - giordi63 : @hossu_ovidiu @f_ronchetti @zecchini_chiara @libreoffice 1/ @eniogemmo @italovignoli @Vecchi_Paolo Perché bisogna… - Krakart : @clauschas @djnutria57 @AxiaFel @nzingaretti 'Rigore è quando arbitro fischia', su questo non ci piove. Ma il fatto… - clauschas : @Krakart @djnutria57 @AxiaFel @nzingaretti Se oltre a postare il teso, lo ha letto e, capito, dovrebbe sapere che n… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non sussistono