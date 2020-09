“Non mi veniva duro” Tommaso Zorzi | tentativo finito in disgrazia | imbarazzo al GF Vip | davanti a tutti | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Ho provato a farmi una… ma non ci sono riuscito, non miduro”. Per la categoria ‘Prego?',l'ha detta davvero grossa al Grande Fratello Vip. Forse in un eccesso di rilassatezza, il concorrente del reality di Canale 5 non ha badato alle telecamere e si è lasciato andare ad una confessione, tra l'altroa parecchi inquilini presenti in quel momento nella stanza da letto. Alcuni hanno provato a coprire con le loro voci quello chestava dicendo, ma non è bastato: si è udito tutto distintamente. Tanto che Francesco Oppini ha capito subito cosa sarebbe successo: “Hai detto una roba che finirà ovunque”. Ma c'è anche chi ha provato a rincuorarlo per il suo problema: “Magari è perché ...