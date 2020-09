Nobel per la Letteratura 2020, tra i candidati c’è anche un’italiana: è Giovanna Giordano, scrittrice siciliana (Di giovedì 24 settembre 2020) C’è anche un’italiana tra i candidati al Premio Nobel per la Letteratura 2020: è la scrittrice siciliana Giovanna Giordano. È stata lei stessa ad annuciarlo. La candidatura è stata avanzata da una delle quattro maggiori Università di Svezia e i suoi romanzi sono oggetto dell’attento studio della Commissione Nobel dell’Accademia. Il vincitore del Nobel della Letteratura 2020 sarà annunciato a Stoccolma giovedì 8 ottobre alle 13. “La vita – ha commentato la scrittrice – è piena di meraviglie. Riesce a stupirti sempre. Tutto può succedere. Ho ragione a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) C’èun’italiana tra ial Premioper la: è la. È stata lei stessa ad annuciarlo. La candidatura è stata avanzata da una delle quattro maggiori Università di Svezia e i suoi romanzi sono oggetto dell’attento studio della Commissionedell’Accademia. Il vincitore deldellasarà annunciato a Stoccolma giovedì 8 ottobre alle 13. “La vita – ha commentato la– è piena di meraviglie. Riesce a stupirti sempre. Tutto può succedere. Ho ragione a ...

Capezzone : Su @atlanticomag @DanieleMeloni80 parla dell’iniziativa per candidare anche Netanyahu al Nobel - FQMagazineit : Nobel per la Letteratura 2020, tra i candidati c’è anche un’italiana: è Giovanna Giordano, scrittrice siciliana - sud_delmondo : RT @lucianocapone: Parte forte Beppe Grillo, prendendosela con “Kutnez” (il premio Nobel Simon Kuznets) “quel bielorusso che ha inventato i… - lauramgri : adesso che una mia ex prof. è candidata al nobel 2020 tutti a durle belle parole. prima a prenderla per pazza e ad… - maggioaugusto : RT @lucianocapone: Parte forte Beppe Grillo, prendendosela con “Kutnez” (il premio Nobel Simon Kuznets) “quel bielorusso che ha inventato i… -