Nobel 2020 | l’intervista alla candidata italiana Giovanna Giordano | “La fama mi turba | mi aiuterò con un po’ di vino per dimenticare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 settembre 2020) DSiciliaSvezia.al Premioper la Letteratura. Catenese d’origine, ma cresciuta a Milano, e oggi di nuovo tornata a vivere in Sicilia,è autrice di tre romanzi: “Trentaseimila giorni” nel 1996, “Un volo magico” nel 1998 e “Il mistero di Lithian” nel 2004, tutti per Marsilio. È stata lei stessa, in modo abbastanza inconsueto, ad annunciarlo in un’intervista ad un quotidiano siciliano. L’abbiamo raggiunta telefonicamente in attesa che l’Accademia di Svezia si pronunci sul vincitore delper la Letteraturache sarà annunciato a Stoccolma giovedì 8 ottobre alle ...