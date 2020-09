“No a ricollocamenti obbligatori”. Migranti, il nuovo patto Ue è uno schiaffo all’Italia (Di giovedì 24 settembre 2020) Con un discorso poco più lungo di 4 minuti, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha lanciato il nuovo e attesissimo piano europeo per la gestione dei Migranti. Sono bastati 4 minuti all’Italia per capire di essere stata fregata un’altra volta dall’Europa. “Bisogna bilanciare molti interessi – dice la von der Leyene – L’Europa deve abbandonare le soluzioni ad hoc”. Il piano (qui una sintesi del progetto), che nei dettagli è stato poi presentato dal vicepresidente Margaritis Schinas e dalla commissaria Ue, Ylva Johansson, non prevede infatti i trasferimenti obbligatori di Migranti sbarcati nelle coste Ue verso gli altri Paesi dell’Unione europea. E questa era proprio la principale richiesta dell’Italia. In questo nuovo ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 24 settembre 2020) Con un discorso poco più lungo di 4 minuti, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha lanciato ile attesissimo piano europeo per la gestione dei. Sono bastati 4 minuti all’Italia per capire di essere stata fregata un’altra volta dall’Europa. “Bisogna bilanciare molti interessi – dice la von der Leyene – L’Europa deve abbandonare le soluzioni ad hoc”. Il piano (qui una sintesi del progetto), che nei dettagli è stato poi presentato dal vicepresidente Margaritis Schinas e dalla commissaria Ue, Ylva Johansson, non prevede infatti i trasferimenti obbligatori disbarcati nelle coste Ue verso gli altri Paesi dell’Unione europea. E questa era proprio la principale richiesta dell’Italia. In questo...

