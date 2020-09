Nero a metà 2, quinta puntata – Anticipazioni 1 ottobre (Di giovedì 24 settembre 2020) Nero a metà 2 ritorna l’1 ottobre 2020 su Rai 1 con la quinta puntata. Ancora una volta la fiction crime ci offre un doppio appuntamento: nell’episodio 9, Promesse, la squadra farà i conti con un hacker che si è introdotto nei cellulari di Carlo e Malik. Nell’episodio 10, L’amore e le sue conseguenze, Carlo e la sua squadra indagano sulla morte di un ragazzo rumeno. Le indagini si dirigeranno verso gli incontri clandestini. Le Anticipazioni di Nero a metà 2 ci rivelano che il primo sospettato sarà il padre della fidanzata della vittima. Dove siamo rimasti Nella quarta puntata di Nero a metà 2, Malik conosce una psicologa grazie ad un nuovo caso. Deciderà di richiedere il suo aiuto ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020)a metà 2 ritorna l’12020 su Rai 1 con la. Ancora una volta la fiction crime ci offre un doppio appuntamento: nell’episodio 9, Promesse, la squadra farà i conti con un hacker che si è introdotto nei cellulari di Carlo e Malik. Nell’episodio 10, L’amore e le sue conseguenze, Carlo e la sua squadra indagano sulla morte di un ragazzo rumeno. Le indagini si dirigeranno verso gli incontri clandestini. Ledia metà 2 ci rivelano che il primo sospettato sarà il padre della fidanzata della vittima. Dove siamo rimasti Nella quartadia metà 2, Malik conosce una psicologa grazie ad un nuovo caso. Deciderà di richiedere il suo aiuto ...

bubinoblog : NERO A METÀ 2 E IL COLPO DI SCENA: OLGA E PAOLO SONO STATI UCCISI DALLA STESSA PERSONA? - redazionetvsoap : #Rai1 #Fiction #NeroAMetà #NeroAMetà2 #Anticipazioni Una nuova puntata andrà in onda lunedì #28settembre, ecco la… - TweetNotizie : Stasera in tv, Nero a metà su Raiuno: flirt tra Monica e Malik? Anticipazioni - leggoit : Stasera in tv, Nero a metà su Raiuno: flirt tra Monica e Malik? Anticipazioni - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Nero a meta' - Stagione 2 Episodio 5 - Quello che resta (Fiction) #StaseraInTV 24/09/2020 #PrimaSerata #neroameta_-stagione2e -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera