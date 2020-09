Nero a metà 2, anticipazioni trama terza puntata: un incontro importante per Malik (Di giovedì 24 settembre 2020) Novità in vista per Malik, uno dei protagonisti di Nero a metà, la serie di Marco Pontecorvo prodotta da Cattleya con RaiFiction e Netflix. Nella terza puntata in onda giovedì 24 settembre alle 21.25 su Rai 1 l’uomo si troverà a vivere un feeling, non solo professionale, con una psicologa, Monica Porta. Ecco le anticipazioni del terzo appuntamento della della seconda stagione con Claudio Amendola nei panni dell’ispettore Carlo Guerrieri. in riproduzione.... Nero a metà 2, anticipazioni trama terza ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 24 settembre 2020) Novità in vista per, uno dei protagonisti dia metà, la serie di Marco Pontecorvo prodotta da Cattleya con RaiFiction e Netflix. Nellain onda giovedì 24 settembre alle 21.25 su Rai 1 l’uomo si troverà a vivere un feeling, non solo professionale, con una psicologa, Monica Porta. Ecco ledel terzo appuntamento della della seconda stagione con Claudio Amendola nei panni dell’ispettore Carlo Guerrieri. in riproduzione....a metà 2,...

UnDueTreBlog : Nero a metà 2– Terza puntata di giovedì 24 settembre 2020 – Trama e anticipazioni. - CorriereCitta : Anticipazioni Nero a Metà 2, stasera in tv: orario, canale, gli episodi di giovedì 24 settembre 2020 #neroametà - SpettacolandoTv : #Neroametà2 | questa sera la terza puntata su Rai 1 - n9ve2 : #ASRoma vs brutti a strisce e in bianco e nero. ...se riesce a tenere il possesso nella loro metà campo, allora f… - Teleblogmag : Guida Tv 24 settembre: Nero a metà, Bayern Monaco vs Siviglia -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera