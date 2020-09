Nero a metà 2 anticipazioni terza puntata (Di giovedì 24 settembre 2020) Nero a metà 2 anticipazioni terza puntata, episodio 5 e 6 Nero a metà 2 torna stasera in tv su Rai 1 con la terza puntata. Le nuove indagini dell’ispettore Carlo Guerrieri e del suo ambizioso vice Malik Soprani. Nell’episodio “Quello che resta” vengono ritrovati dei vestiti in un cortile di una scuola, accompagnati da una scritta che non prelude a nulla di buono. Gli abiti appartengono infatti ad un ragazzo scomparso. Ascoltando gli studenti si scopre che era vittima di bullismo, ma in ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 24 settembre 2020)a metà 2, episodio 5 e 6a metà 2 torna stasera in tv su Rai 1 con la. Le nuove indagini dell’ispettore Carlo Guerrieri e del suo ambizioso vice Malik Soprani. Nell’episodio “Quello che resta” vengono ritrovati dei vestiti in un cortile di una scuola, accompagnati da una scritta che non prelude a nulla di buono. Gli abiti appartengono infatti ad un ragazzo scomparso. Ascoltando gli studenti si scopre che era vittima di bullismo, ma in ...

SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 24 settembre su Rai 1 terzo appuntamento con “Nero a metà – seconda stagione”. Le anticipazioni - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: #NeroAMetà2 è una fiction di qualità, che mantiene alto il livello della serialità targata Rai grazie a diversi fattori:… - APmagazineit : #NeroAMetà2 è una fiction di qualità, che mantiene alto il livello della serialità targata Rai grazie a diversi fat… - sistoandrea1980 : @SignorErnesto Interesse anche per le rsa stesse, per capire esattamente cosa non abbia funzionato. Un mio cliente… -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera