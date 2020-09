Nelle stanze del Lingotto i bit al posto dei bulloni (di L. Peyron) (Di giovedì 24 settembre 2020) (A cura di Luca Peyron, teologo Università Cattolica del Sacro Cuore) A quanto rivelano fonti di stampa, Reply - impresa nata a Torino e oggi globale, con fatturato a molti zeri (unica ex startup che supera 3,5 miliardi di valore di capitalizzazione), giocatore interessante e forte del mondo digitale - prende casa negli uffici storici di Fiat. La chiamo Fiat per evocare nel marchio quello che è stata la Fabbrica Italiana Automobili Torino. Non si tratta solo di un trasloco o di una operazione immobiliare, è un segno dei tempi che va letto e interpretato, un ponte tra il passato e il futuro che fa fermata in un presente in cui il territorio e le sue forze migliori debbono giocare insieme la partita dell’innovazione illuminata dall’etica, dello sviluppo animato dalla sostenibilità, del profitto attento al bene comune.La ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) (A cura di Luca, teologo Università Cattolica del Sacro Cuore) A quanto rivelano fonti di stampa, Reply - impresa nata a Torino e oggi globale, con fatturato a molti zeri (unica ex startup che supera 3,5 miliardi di valore di capitalizzazione), giocatore interessante e forte del mondo digitale - prende casa negli uffici storici di Fiat. La chiamo Fiat per evocare nel marchio quello che è stata la Fabbrica Italiana Automobili Torino. Non si tratta solo di un trasloco o di una operazione immobiliare, è un segno dei tempi che va letto e interpretato, un ponte tra il passato e il futuro che fa fermata in un presente in cui il territorio e le sue forze migliori debbono giocare insieme la partita dell’innovazione illuminata dall’etica, dello sviluppo animato dalla sostenibilità, del profitto attento al bene comune.La ...

A quanto rivelano fonti di stampa, Reply - impresa nata a Torino e oggi globale, con fatturato a molti zeri (unica ex startup che supera 3,5 miliardi di valore di capitalizzazione), giocatore interess ...

Microsoft Teams si prepara per rivoluzionare la sua piattaforma

Microsoft ha annunciato una serie di aggiornamenti per le riunioni sulla piattaforma Microsoft Teams. Tra queste troviamo scene in modalità Together, layout personalizzati, stanze per sottogruppi di l ...

