NBA Playoff 2020, Miami trascinata da un eroe: Herro ne mette 37, Boston sotto 3-1 (Di giovedì 24 settembre 2020) I Miami Heat passano in gara-4 contro i Boston Celtics per 112-109 grazie a un protagonista a sorpresa, ma solo se non sono state viste le altre partite della serie: Tyler Herro coi suoi 37 punti ha portato i suoi a una sola vittoria dalle NBA Finals. Insieme a lui anche 24 punti per Butler, 22 per Dragic e 20 di Adebayo. I Celtics si mangiano le mani per le 19 palle perse e per il primo tempo di Jayson Tatum, a secco per 24 minuti: ne segnerà comunque 28 nel secondo tempo. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (VIDEO) IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) IHeat passano in gara-4 contro iCeltics per 112-109 grazie a un protagonista a sorpresa, ma solo se non sono state viste le altre partite della serie: Tylercoi suoi 37 punti ha portato i suoi a una sola vittoria dalle NBA Finals. Insieme a lui anche 24 punti per Butler, 22 per Dragic e 20 di Adebayo. I Celtics si mangiano le mani per le 19 palle perse e per il primo tempo di Jayson Tatum, a secco per 24 minuti: ne segnerà comunque 28 nel secondo tempo. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (VIDEO) IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI

sportface2016 : #NBAPlayoffs #Miami trascinata da un eroe: Tyler #Herro piazza un career-high da 37 punti, #Boston sotto 3-1 - fforni72 : #TylerHerro cosa ha, venti anni? Formidabili i 37 schiaffati ai Celtics... nella storia dei playoff #Nba solo un al… - SkySportNBA : Playoff NBA, Herro fa il fenomeno, Miami vince gara-4 112-109 e va sul 3-1 contro Boston - GruwFrequency : RT @dchinellato: I Clippers sono stati la grande delusione della stagione. Partiti per vincere, sono stati malamente eliminati al 2º turno.… - GruwFrequency : RT @dchinellato: ???? Tyler Herro now holds Heat record of #NBAPlayoffs points for a rookie with 30 and counting. Dwayne Wade had 27 ???? Tyl… -