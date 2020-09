Nautica e turismo | ecco come diventare manager di successo | la Fondazione Isyl organizza tre corsi per 75 figure professionali

asRivLig : #Bando per sostenere #creazione #nuove #imprese Settori: nautica-cantieristica, turismo innovativo e sostenibile, e… - cascinanotizie : Nautica, Arno navigabile e turismo fluviale Protocollo d’intesa tra Comune di Pisa e associazioni di categoria per… - PisaToday : Nautica e turismo fluviale: protocollo di intesa tra Comune e categorie ecomiche -

Ultime Notizie dalla rete : Nautica turismo

Leggo.it

È il “made in Italy” che solca - letteralmente - le onde del successo. Il settore della nautica rappresenta infatti una delle eccellenze del Belpaese, così da rappresentare un’ottima opportunità di la ...Sanremo. «E’ numericamente altissimo». Non ha dubbi (se mai ce ne fossero stati) Barbara Amerio, presidente provinciale di Confindustria, quando parla del mercato cinese. Mai come oggi importante, in ...