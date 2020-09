Napoli e Latina, confiscati 36milioni di euro con l’aggravante mafioso (Di giovedì 24 settembre 2020) confiscati dei beni per un totale di oltre 36milioni di euro riconducibili ad un imprenditore nel settore edile e personaggio di spicco della criminalità organizzata di Napoli. confiscati beni del valore di 36milioni di euro ai danni di un imprenditore edile da parte della Guardia di Finanza tra il Lazio e la città di Napoli I Finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna e Napoli hanno eseguito, tra la Campania e il Lazio, un provvedimento di confisca di prevenzione di un ingente patrimonio. Si tratta, nel dettaglio, delle province di Napoli, Caserta e Latina e il valore dei beni confiscati ammonta ad un totale di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 settembre 2020)dei beni per un totale di oltrediriconducibili ad un imprenditore nel settore edile e personaggio di spicco della criminalità organizzata dibeni del valore didiai danni di un imprenditore edile da parte della Guardia di Finanza tra il Lazio e la città diI Finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna ehanno eseguito, tra la Campania e il Lazio, un provvedimento di confisca di prevenzione di un ingente patrimonio. Si tratta, nel dettaglio, delle province di, Caserta ee il valore dei beniammonta ad un totale di ...

joselitacapponi : RT @LatinaQTW: Camorra, sequestro per oltre 36milioni di euro ad imprenditore edile tra Latina, Napoli e Caserta - zazoomblog : Imprenditore al servizio della camorra tra Latina e Napoli: sequestrati 36 milioni di euro in beni - #Imprenditore… - CorriereCitta : Operazione ‘Omphalos’, imprenditore al servizio della camorra tra Latina e Napoli: sequestrati 36 milioni di euro i… - LatinaQTW : Camorra, sequestro per oltre 36milioni di euro ad imprenditore edile tra Latina, Napoli e Caserta - GiacoMala : Lun-Giov: Latina-Taranto Taranto-Latina Latina-Napoli Latina-Pomezia Pomezia-Latina Napoli-Latina Latina-Roma Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Latina CASERTA / NAPOLI / LATINA – CONFISCA DI BENI A UN IMPRENDITORE AL SERVIZIO DELLA CAMORRA PER OLTRE 36 MILIONI DI EURO Paesenews Napoli e Latina, confiscati 36milioni di euro con l’aggravante mafioso

Confiscati dei beni per un totale di oltre 36milioni di euro riconducibili ad un imprenditore nel settore edile e personaggio di spicco della criminalità organizzata di Napoli. Confiscati beni del val ...

Camorra, sequestrati beni per 36 milioni di euro tra Latina e Napoli

è stato eseguito dal nucleo economico-finanziario di Napoli e Bologna nelle province di Napoli, Caserta e Latina, riguarda beni mobili, immobili, società e rapporti finanziari riconducibili a Morlando ...

Confiscati dei beni per un totale di oltre 36milioni di euro riconducibili ad un imprenditore nel settore edile e personaggio di spicco della criminalità organizzata di Napoli. Confiscati beni del val ...è stato eseguito dal nucleo economico-finanziario di Napoli e Bologna nelle province di Napoli, Caserta e Latina, riguarda beni mobili, immobili, società e rapporti finanziari riconducibili a Morlando ...