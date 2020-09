Motorsport - Ecco la nuova Opel Corsa Rally4

(Di giovedì 24 settembre 2020) Cresce bene la, progettata daper i suoi clienti rally: prenderà il posto della Adam R2 che in questi anni ha conquistato in totale 220 vittorie di classe, 530 podi e 32 titoli nei vari campionati nazionali, oltre che quattro titoli europei junior tra il 2015 e il 2018.Caratteristiche tecniche. La, comè facile intuire dal nome, è stata progettata proprio per competere nella categoriache andrà a sostituire la classe R2. equipaggiata da un efficiente motore a benzina 1.2 litri a tre cilindri, turbocompresso, basato sul propulsore di serie. Nella versione rally, però, è dotato di una centralina ECU Magneti Marelli ...

Sviluppata sulla base della S 1000 RR la divisione sportiva Motorsport, fino ad ora ad appannaggio solo delle 4 ruote di casa, porta novità importante come un motore più potente. Presenti inoltre appe ...