MotoGP, Valentino Rossi non si ritira: continuerà con Petronas (Di giovedì 24 settembre 2020) La notizia era nell’aria da tempo ed è arrivata la conferma: Valentino Rossi lascia Yamaha ma non si ritirerà. Il Dottore firmerà con Petronas Da una Yamaha…ad un’altra. Valentino Rossi non ne vuol sapere di ritirarsi ed a quasi 42 anni è pronto a firmare un nuovo contratto per proseguire la carriera in MotoGP. Alla vigilia del GP di Catalunya, il Dottore ha confermato le indiscrezioni sul suo futuro in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Con Petronas è tutto fatto, abbiamo anche messo le firme, manca soltanto la mia che dovrebbe arrivare nelle pRossime ore. Penso che l’annuncio arriverà durante il weekend“. Dunque Rossi non ... Leggi su zon (Di giovedì 24 settembre 2020) La notizia era nell’aria da tempo ed è arrivata la conferma:lascia Yamaha ma non si ritirerà. Il Dottore firmerà conDa una Yamaha…ad un’altra.non ne vuol sapere dirsi ed a quasi 42 anni è pronto a firmare un nuovo contratto per proseguire la carriera in. Alla vigilia del GP di Catalunya, il Dottore ha confermato le indiscrezioni sul suo futuro in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Conè tutto fatto, abbiamo anche messo le firme, manca soltanto la mia che dovrebbe arrivare nelle pme ore. Penso che l’annuncio arriverà durante il weekend“. Dunquenon ...

