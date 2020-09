MotoGp, Valentino Rossi firma per la Petronas (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo contratto per Valentino Rossi che nel 2021 correrà con Petronas. Lo spiega lui stesso a Sky Sport a Barcellona, dove questo weekend si corre il GP di Catalunya: "Abbiamo parlato con Petronas, è tutto fatto, dovrei firmare a ore e probabilmente riusciremo a dare l'annuncio questo weekend". A seguirlo saranno il telemetrista Matteo Flamigni, il capotecnico David Munoz e il coach Idalio Gavira. Contratto di un anno con accordo con Yamaha di riparlarne sulla base di risultati a metà 2021. In conferenza Rossi aggiunge alcuni dettagli: "Avevamo parlato di fare un 1+1, ma abbiamo deciso per 1 anno con una porta aperta: se siamo tutti contenti (noi, la Yamaha e la Petronas), i miei risultati sono buoni e lotterò per i primi 5 posti, l'anno ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo contratto perche nel 2021 correrà con. Lo spiega lui stesso a Sky Sport a Barcellona, dove questo weekend si corre il GP di Catalunya: "Abbiamo parlato con, è tutto fatto, dovreire a ore e probabilmente riusciremo a dare l'annuncio questo weekend". A seguirlo saranno il telemetrista Matteo Flamigni, il capotecnico David Munoz e il coach Idalio Gavira. Contratto di un anno con accordo con Yamaha di riparlarne sulla base di risultati a metà 2021. In conferenzaaggiunge alcuni dettagli: "Avevamo parlato di fare un 1+1, ma abbiamo deciso per 1 anno con una porta aperta: se siamo tutti contenti (noi, la Yamaha e la), i miei risultati sono buoni e lotterò per i primi 5 posti, l'anno ...

