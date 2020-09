MotoGP Gp Catalogna | Rossi | “A breve firmerò con Petronas | annuncio nel weekend”

sportface2016 : #MotoGP #CatalanGP, Valentino #Rossi pronto ad una nuova avventura con la Yamaha Petronas - sportface2016 : #MotoGP #CatalanGP, le dichiarazioni di Pol #Espargaro - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: Barcellona, tutti gli aggiornamenti dalla conferenza stampa #CatalanGP #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - sportface2016 : #MotoGP #CatalanGP, le parole di Andrea #Dovizioso - BeltramoPaolo : RT @SkySportMotoGP: Barcellona, tutti gli aggiornamenti dalla conferenza stampa #CatalanGP #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Catalogna

QUOTIDIANO.NET

Cal Crutchlow ha ottenuto l'ok dai medici per partecipare al Gran Premio di Catalogna di MotoGP di questo fine settimana, nonostante ieri si sia lesionato i legamenti della caviglia sinistra. Il brita ...“Mi piacerebbe tantissimo vincere qui a Barcellona nella gara di casa, ma è molto difficile. Siamo lontani dalla lotta per il podio e per la vittoria, sarei felicissimo di arrivare tra i primi cinque” ...