Morto Alex "Papela" Rizzo, terrificante incidente domestico. E' a lutto oggi l'intera comunità salentina. L'ex modello e imprenditore è stato trovato nella sua casa, situata a San Cesario di Lecce. Noto nel panorama della movida del Salento, Alex Rizzo, detto "Papela", 51 anni, è deceduto nella giornata di ieri, probabilmente a causa di un tragico incidente domestico.

