Monza, preso Boateng. Prince ritrova Berlusconi e Galliani (Di giovedì 24 settembre 2020) Diciamolo subito: quello del Monza è un grandissimo colpo di mercato. Perché sì, è vero, ha senso pensare che abbiamo già visto il miglior Kevin-Prince Boateng. Ma l'attaccante-trequartista in serie B ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 settembre 2020) Diciamolo subito: quello delè un grandissimo colpo di mercato. Perché sì, è vero, ha senso pensare che abbiamo già visto il miglior Kevin-. Ma l'attaccante-trequartista in serie B ...

Ale_Inter_1986 : RT @PoPaolino: il Monza ha preso pure Boateng ... tra 2 anni Silvio in CL - albyfloyd_me : @Gazzetta_it Hanno preso il Monza e ci stanno giocando come con i trenini lima per scaricare i loro soldoni... tra… - GiorgioFreschi : Il #Monza chiude nella notte un super colpo per la B: preso Kevin Prince #Boateng dalla Fiorentina. L’ex Milan arri… - Gazzetta_it : Che colpo del #Monza: preso #Boateng! E Prince ritrova #Berlusconi e #Galliani - PoPaolino : il Monza ha preso pure Boateng ... tra 2 anni Silvio in CL -