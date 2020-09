Monza | Galliani | “Ho sentito Ibrahimovic È sovrannaturale per avere 39 anni”

DiMarzio : #Boateng, che storia con #Galliani, #Berlusconi e #Brocchi. Il #Monza per scrivere un nuovo capitolo - DiMarzio : #Galliani parla dell'arrivo di #Boateng al #Monza, ma non solo - Gazzetta_it : Che colpo del #Monza: preso #Boateng! E Prince ritrova #Berlusconi e #Galliani - GFabrygherardi : RT @CalcioPillole: Serie B...OATENG! ???? Kevin Prince #Boateng riparte dal #Monza ???? #Galliani: 'Ringrazio #Berlusconi. Era un colpo che… - sportface2016 : #Monza, #Galliani: 'Mi ha mandato la foto delle casse di birra Corona, è troppo forte. Un leone' -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Galliani

È sovrannaturale, basta vederlo a quasi 39 anni… Pazzesco”. Queste le parole dell’ad del Monza, Adriano Galliani su Zlatan Ibrahimovic in seguito alla conferenza stampa marketing del nuovo naming ...Adriano Galliani, ex storico dirigente del Milan ed attuale ad del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky della trattativa per portare in Lombardia Kevin-Prince Boateng dalla Fiorentina. Queste le sue ...