Monza, Galliani: «Boateng ha rinunciato a tanti soldi per venire da noi» (Di giovedì 24 settembre 2020) Adriano Galliani ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del nuovo U Power Stadium. Le sue parole Adriano Galliani ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del nuovo U Power Stadium. Le parole dell’ad del Monza. SERIE A – «Speriamo di trovare la Serie A al primo anno, Berlusconi la vuole e mi chiama ogni giorno. Temo sempre si arrabbi perché gli faccio spendere un sacco di soldi. Dopo Frattesi come decimo acquisto mi ha detto: ‘Cosa possiamo fare per migliorare ancora il Monza?’. Gli ho risposto ‘ne abbiamo presi dieci, ma facciamo 11: ci penso io’. E stanotte ho preso Prince». Boateng – «A Boateng mandavo canzoni d’amore di notte invece di dormire, quella ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Adrianoha parlato nella conferenza stampa di presentazione del nuovo U Power Stadium. Le sue parole Adrianoha parlato nella conferenza stampa di presentazione del nuovo U Power Stadium. Le parole dell’ad del. SERIE A – «Speriamo di trovare la Serie A al primo anno, Berlusconi la vuole e mi chiama ogni giorno. Temo sempre si arrabbi perché gli faccio spendere un sacco di. Dopo Frattesi come decimo acquisto mi ha detto: ‘Cosa possiamo fare per migliorare ancora il?’. Gli ho risposto ‘ne abbiamo presi dieci, ma facciamo 11: ci penso io’. E stanotte ho preso Prince».– «Amandavo canzoni d’amore di notte invece di dormire, quella ...

DiMarzio : #Boateng, che storia con #Galliani, #Berlusconi e #Brocchi. Il #Monza per scrivere un nuovo capitolo - DiMarzio : #Galliani parla dell'arrivo di #Boateng al #Monza, ma non solo - Gazzetta_it : Che colpo del #Monza: preso #Boateng! E Prince ritrova #Berlusconi e #Galliani - sportli26181512 : Galliani: 'Ibra è un leone. Speriamo torni ad essere presto negativo': Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato c… - peterkama : Galliani : 'Boateng? Arriverà lunedì. I 31 anni al Milan determinanti per avere questi nomi' #Monza -