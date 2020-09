Monza, Galliani: “Berlusconi sta meglio, vuole tornare allo stadio. Ibrahimovic positivo? Gli ho scritto, mi ha risposto con una foto…” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Il sogno del presidente è quello di andare in Serie A quest’anno. E noi tenteremo di farlo tutti insieme. Quando lo rivedremo? Non so, lui sta meglio, per la sua passione tornerebbe anche domani allo stadio”. Così Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, e senatore, commenta le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, oltre ai programmi calcistici. E sulla positività al Covid di Zlatan Ibrahimovic confessa: “Dopo averla scoperta mi ha mandato una foto con un’infinità di casse di birra Corona, troppo forte”. L'articolo Monza, Galliani: “Berlusconi sta meglio, vuole tornare allo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) “Il sogno del presidente è quello di andare in Serie A quest’anno. E noi tenteremo di farlo tutti insieme. Quando lo rivedremo? Non so, lui sta, per la sua passione tornerebbe anche domani”. Così Adriano, amministratore delegato del, e senatore, commenta le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, oltre ai programmi calcistici. E sulla positività al Covid di Zlatanconfessa: “Dopo averla scoperta mi ha mandato una foto con un’infinità di casse di birra Corona, troppo forte”. L'articolo: “Berlusconi sta...

DiMarzio : #Boateng, che storia con #Galliani, #Berlusconi e #Brocchi. Il #Monza per scrivere un nuovo capitolo - DiMarzio : #Galliani parla dell'arrivo di #Boateng al #Monza, ma non solo - MarcoBovicelli : #Galliani: “Dieci anni dopo riprendo #Boateng. Di notte gli mandavo canzoni d’amore per convincerlo a scegliere il… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Monza, #Galliani: '#Boateng? Ha rinunciato a dei soldi per venire da noi' ?? - clikservernet : Monza, Galliani: “Berlusconi sta meglio, vuole tornare allo stadio. Ibrahimovic positivo? Gli ho scritto, mi ha ris… -