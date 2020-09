Ministro Speranza: “Scuola priorità assoluta, oggi non porterei mio figlio allo stadio” (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a Rai Radio 2 nel corso della trasmissione “Non è un paese per giovani”, è tornato a parlare del tema della riapertura degli stadi e della delicatezza di questo periodo caratterizzato dalla riapertura delle scuole. “La scuola è una priorità assoluta, voglio che mio figlio vada a scuola e possa godere dei momenti di socializzazione insieme ai suoi compagni. Sono un grande tifoso di calcio – spiega Speranza – ma non credo che in questo momento gli stadi abbiano la stessa priorità.” “Serve tempo per capire quale sia la risposta epidemiologica alla riapertura delle scuole – commenta ancora il Ministro – Nelle prossime settimane valuteremo con ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Ildella Salute Roberto, intervenuto a Rai Radio 2 nel corso della trasmissione “Non è un paese per giovani”, è tornato a parlare del tema della riapertura degli stadi e della delicatezza di questo periodo caratterizzato dalla riapertura delle scuole. “La scuola è una priorità, voglio che miovada a scuola e possa godere dei momenti di socializzazione insieme ai suoi compagni. Sono un grande tifoso di calcio – spiega– ma non credo che in questo momento gli stadi abbiano la stessa priorità.” “Serve tempo per capire quale sia la risposta epidemiologica alla riapertura delle scuole – commenta ancora il– Nelle prossime settimane valuteremo con ...

