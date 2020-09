Minecraft | ecco come si scarica gratis

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 24 settembre 2020) Nella guida di oggi andremo ad esplorare i vari modi perresu PC, console e mobile.si faè sicuramente tra i videogiochi più grandi e influenti degli ultimi anni. È natoun progetto indipendente di Notch, per poi crescere ed espandersi talmente tanto da essere acquistato da Microsoft nel 2014 per 2.5 miliardi di dollari. Il videogioco è ora disponibile per quasi ogni piattaforma esistente: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, Android, iOS e addirittura Nintendo 3DS. Per questo motivo molto probabilmente avete amici o conoscenti che ci giocano e magari volete partecipare anche voi al divertimento. Ma sicsi tratta di un gioco a pagamento, non tutti potranno ...